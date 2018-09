IEG rileva 60% fiera cinese CDEPE dedicata alle green technologies

(Teleborsa) -(IEG), tra i principali operatori del settore fieristico e dei congressi a livello europeo, ha firmato lo scorso 20 settembre unCo. Ltd., società cinese organizzatrice del Chengdu Environmental Protection Expo (CDEPE).La sigla dell’accordo è avvenutadurante la giornata di inaugurazione del Padiglione Italia alla 17a edizione della Western China International Fair di Chengdu (WCIF), il più importante evento fieristico governativo del sud-ovest cinese, in cui l’Italia era Paese Ospite d’Onore.Stipulato attraverso EAGLE, joint venture tra IEG e VNU Exhibitions Asia - l’accordo prevede un’operazione di acquisto del 60% della manifestazione CDEPE, sancendo l’avvio della partnership tra le due società per lo sviluppo e l’organizzazione di manifestazioni fieristiche nell’industry delle green technologies e della protezione ambientale con un particolare focus all’area Occidentale della Cina.L’operazione si avvantaggia dell’expertise di Ecomondo, la manifestazione di IEG sulla circular economy leader nel Mediterraneo (Fiera di Rimini, 6-9 novembre 2018).(nel 2019 in calendario dal 22 al 24 marzo, appunto a Chengdu) con un incremento della presenza di imprese internazionali a elevata tecnologia e contenuti innovativi, dei buyer internazionali e del know-how sulle tecnologie europee nel campo delle green technologies., un layout suddiviso in aree funzionali targettizzate, il presidio di un autorevole comitato scientifico. Inoltre, tra gli obiettivi della partnership, l’impegno di CDEPE a favorire l’incoming di qualificati operatori cinesi a Ecomondo 2018.