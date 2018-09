Iren vede dividendo in crescita del 20%

Iren

(Teleborsa) - Crescita della marginalità con Ebitda atteso ad oltre 1 miliardo,ed una crescita sostenuta da innovazione, digitalizzazione e sviluppo delle competenze,. Miglioramento dei(+20%) e successivamente unaSono questi i principali obiettivi del piano industriale del Gruppoper il quinquennio 2018-2023."È questo un Piano con une un importante piano investimenti di 3 miliardi di euro, con un incremento del 20% rispetto al precedente, a beneficio dei nostri territori e dei nostri clienti. Questi investimenti serviranno per ammodernare e gestire in modo ancora più efficace e razionale i nostri servizi e per offrirne di nuovi nei settori della mobilità elettrica e dell’efficientamento energetico" - ha dichiarato-. Per quel che riguarda le ulteriori operazioni di aggregazione/acquisizione (non incluse nel Piano) "confermiamo la nostra intenzione di cogliere ulteriori opportunità coerenti con i nostri indirizzi strategici e volte a creare valore per i nostri stakeholder: alcune operazioni verranno concretizzate già nei prossimi mesi, altre richiedono tempi più lunghi, in linea comunque con il nostro programma di sviluppo" - ha aggiunto.