Mercati in rosso dopo la Fed. Milano la peggiore

(Teleborsa) - Partenza con il nastro rosso per le principali borse europee, dove Piazza Affari è il peggior listino, in scia alla. C'è nervosismo tra gli investitori nel giorno in cui il Governo renderà nota la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (ormai nota come NADEF) su cui si baserà laIl panorama europeo è debole il giorno dopo che la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse , per la terza volta quest'anno. Pesa anche la, che non dà segni di distensione.ieve calo dell', che scende a quota 1,17. Tra gli appuntamenti attesi oggi: il; la stima del PIL americano nel secondo trimestre e l'L'è sostanzialmente stabile su 1.195,3 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dell'1,22%.Sale molto lo, raggiungendo 242 punti base, con un deciso aumento di 13 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,91%., che mostra un decremento dello 0,37%. Giù anche, -0,17% e, -0,14%., in una sessione caratterizzata da, con ilche accusa una discesa dell'1,01%.A Piazza Affari non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,27%),(-1,41%) e(-0,75%).In questaper Piazza Affari,. Le più forti vendite si manifestano sulle banche, come, che prosegue le contrattazioni a -2,75%. Seduta drammatica per, che crolla del 2,57%. Sensibili perdite per, in calo del 2,52%. In apnea, che arretra del 2,49%.di Milano,(+1,24%),(+1,09%),(+0,67%) e(+0,63%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, -4,95%, che ha rinnovato il piano di emissioni bond fino a un massimo di 5 miliardi di euro