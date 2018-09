Wall Street procede all'insegna degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) -, all'indomani della. Il mercato non è rimasto affatto sorpreso neanche della forward guidance che indica un altro aumento entro fine 2018.A sostenere il sentiment di mercato una: la conferma della crescita del PIL ed il recupero degli ordini di beni durevoli Tra gli indici americani, ilsta mettendo a segno un +0,5%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata lunedì scorso. Sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,58%. In denaro il(+1,17%),Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,18%),(+1,16%) e(+0,84%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,73%.del(+2,59%),(+2,48%),(+1,30%) e(+0,88%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,94%.Al top tra i, si posizionano(+3,38%),(+2,59%),(+2,39%) e(+2,21%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,48%.In caduta libera, che affonda del 2,17%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,66%.scende dell'1,60%.