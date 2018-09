ENEA, Testa: speriamo che Finanziaria non metta in discussione norme su efficienza condomini

(Teleborsa) - "L'efficienza dei condomini è la risposta migliore da dare di fronte a consumi che crescono sia per il riscaldamento che per il raffrescamento dei condomini" - ha detto il Presidente di, in un'intervista rilasciata ain occasione del Workshop tecnico " Smart City, Efficienza Energetica ed Economia Circolare: la ricerca ENEA per una città più efficiente e più sostenibile "."Durante l'evento - ha raccontato Testa - è venuto fuori l'esempio di un, in una zona tendenzialmente più che temperata, dove ci dicevano che, perché si tratta di un condominio ben coibentato. Questa è la strada maestra che dobbiamo percorrere - ha sottolineato il numero uno di ENEA ricordando che - per fortuna, che si stanno muovendo andando dai condomini e proponendo logiche del tipo: tu non spendi niente, facciamo tutto noi e poi i soldi ce li ridai come vuoi te. Un po' alla volta la cosa sta partendo - ha concluso il Presidente apostrofando -che sono fresche e contiamo che tutto vada bene".