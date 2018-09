FS Italiane, Rapallo è la prima stazione GreenHub

(Teleborsa) -, con l'installazione sperimentale multi sorgente, è la prima stazione ferroviariadella rete ferroviaria nazionale. L'innovativa struttura offre alle persone nuovi servizi di ricarica per devices utilizzando energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili.Il progetto pilota GreenHub, di cui è parte l'installazione sperimentale multi sorgente Dynamo (realizzata in legno, alluminio e acciaio), unisce sostenibilità ambientale, efficientamento energetico, tecnologia innovativa e nuovi servizi per i frequentatori e le persone che viaggiano in treno. L'obiettivo è rendere le stazioni del futuro un unico spazio green caratterizzato dall'uso di materiali riciclati e riciclabili.Dynamo integra i prodotti tecnologici di otto startup italiane., la new company che ha ideato l'impianto innovativo, accumula ed eroga l'energia rinnovabile raccolta da pannelli fotovoltaici tradizionali e dagli speciali pannelli fotovoltaici trasparenti prodotti dalla neoimpresa. Per l'accumulo di ulteriore energia elettrica, adottando la stessa tecnologia in diverse declinazioni, la zona è lastricata con pannelli fotovoltaici calpestabili realizzati dalla startup. Con la tecnologia delle startupsarà monitorata e purificata in tempo reale l'aria. I viaggiatori hanno a disposizione panchine, realizzate dalla startup Verde21 e dalla startup, con prese integrate per la ricarica di tablet e smartphone. Inoltre la neoimpresaha installato un access point con la predisposizione per la connettività Wi-Fi. Infine la startupraccoglierà informazioni e dati sull'utilizzo del prototipo.