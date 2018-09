Iren acquisisce quota di controllo di Maira

Gruppo Iren

(Teleborsa) - Iren Energia, società facente parte del, ha, società partecipata da Intecno, Hydrodata e Unione Montana Valle Maira.L’operazione, si legge in una nota, prevede altresì l’, partecipata da Intecno ed Hydrodata,Maira è un’azienda attiva nella realizzazione e nella gestione di impianti idroelettrici in Piemonte e gestisce un portafoglio di 5 MW costituito da 3 impianti mini idroelettrici con una produzione di circa 15 GWh.Alpen 2.0 è stata costituita per diventare una piattaforma di acquisizione ed esercizio di impianti mini idroelettrici principalmente nell’area del Nord Ovest ed ha in corso lo sviluppo di alcuni progetti greenfields sul territorio piemontese con una producibilità complessiva di circa 18 GWh/anno.