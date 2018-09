La Borsa accentua la caduta. FTSE Mib -3,5%, vola lo Spread

Spread

(Teleborsa) -Il listino milanese paga a caro prezzo la. Rapporto che potrebbe comportare la bocciatura della Manovra da parte della Commissione europea , con conseguente avvio di procedura di infrazione a carico dell'Italia., che v, schizzato al 3,24%.Il "caso Italia" penalizza anche l', che accentua la flessione sul dollaro, a sua volta sostenuto dai positivi fondamentali dell'economia statunitense. Di scarso impatto il lieve aumento dei prezzi al consumo in Eurozona , conscende dello 0,85%,dello 0,26%,dello 0,53%.Da rilevare l' ulteriore discesa della disoccupazione in Germania mentre il PIL della Gran Bretagna è stato confermato in crescita Tornando alla Borsa di Milano,, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 22.979 punti, in forte calo del 3,25%. Pesante il(-2,41%), come il FTSE Italia Star (-1,7%).. Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-6,60%),(-4,87%) e(-3,82%).. I più forti ribassi si verificano su, che cede il 9,33%. Pesante, che segna una discesa di ben -8,45 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla dell'8,24%, e per, in calo del 6,91%.-10,34%,-8,36%,-6,69% e-6,52%i più bersagliati dalle vendite.