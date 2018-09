Programma LCS: Fincantieri costruirà Littoral Combat Ship 29

Fincantieri

Lockheed Martin Corporation

(Teleborsa) - Il consorzio di cui fanno parte, tramite la sua controllata), esi è aggiudicato il contratto per la costruzione di una ulteriore nave LCS. Il contratto arriva nell'ambito del programmaassegnato al consorzio nel 2010.LCS 29 sarà la quindicesima nave del programma LCS variante "Freedom", uno dei principali di costruzione navale per la Marina degli Stati Uniti. Fincantieri e Lockheed Martin sono impegnate a pieno ritmo nella produzione e ad oggi hanno consegnato sette navi alla US Navy, di cui due quest’anno – "Sioux City" e "Wichita". Ci sono attualmente sette unità già in diversi stadi di costruzione nel sito di Fincantieri Marinette Marine.