Wall Street sui livelli della vigilia

(Teleborsa) -, con ilche scambia a 26.491,97 punti e l'a 2.914 punti. Buona la prestazione del(+0,88%); senza direzione l'(+0,06%)., con i redditi e consumi in rialzo mentre il PMI Chicago è sceso sotto le attese e la fiducia del Michigan è stata rivista al ribasso Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,52%) e(-0,51%).Tra i(+3,42%),(+1,22%),(+1,09%) e(+0,79%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -1,13%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,84%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,74%.Tra i(+4,42%),(+3,42%),(+2,16%) e(+2,06%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-11,56%: la SEC ha avviato un'indagine contro Musk . Seduta negativa per, che cede il 2,07%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,81%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,52%.