Borsa, Fine Foods & Pharmaceuticals debutta all'AIM Italia

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M.

(Teleborsa) - Nuovo debutto sull'AIM Italia: la nuova matricola èsocietà attiva nella. In realtà, il suo sbarco in Borsa arriva dalla fusione per incorporazione nella Spaccon relativo cambio di denominazione. Una operazione dicome se ne vedono tante sull'AIM, tant'è che questa è la quindicesima.Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. è il maggiorein conto terzi diin tutte le forme solide orali, sviluppati e prodotti per conto delle più importanti imprese nei settori di riferimento.E' entrata, seguendo il percorso formativo e di coaching previsto da questo programma e cogliendone tutte le opportunità, ultima appunto la quotazione all'AIM. Banca IMI agisce in qualità di Nomad.Il titolo Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. al suo esordio mostra una performance buona, con un"Si tratta della, un listino che si è progressivamente consolidato come mercato di crescita per aziende ambiziose", ha sottolineato l'Amministratore Delegato di Borsa Italiana,, alla cerimonia del debutto.