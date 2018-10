Conte al Quirinale a colloquio con Mattarella

(Teleborsa) - Resta alta la guardia sull'Italia dopo la decisione del Governo di impostare i conti pubblici sulla base di un rapporto deficit/PIL al 2,4% nel triennio.Il, questa sera rientrerà da Lussemburgo, per poter lavorare al bilancio, dopo la definizione della Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. Ma lancia una rassicurazione all'Ue : "Dirò di stare tranquilli, cercherò di spiegare quel che sta accadendo e come è formulata la Manovra. Il debito-PIL nel 2019 scenderà".Il MEF, fa sapere che,il vice presidente della Commissione europea, Valdise il commissario europeo agli affari economici e monetari, PierreIntanto si è appreso che ilsi è recato stamane al Quirinale dove ha avuto un colloquio, in via informale, con il. "Oggi ho avuto un incontro, come ne ho regolarmente, con il Presidente Mattarella per une sulche èha detto Conteaggiungendo che si è trattato di un "svoltosi in un clima sereno e costruttivo".