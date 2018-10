Conti pubblici, fabbisogno sale a 19,8 miliardi

(Teleborsa) - Nel mese di settembre 2018 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 19.800 milioni, in aumento di circa 3.800 milioni rispetto al corrispondente mese dello scorso anno (15.963 milioni).Lo sapere il MEF spiegando che nel confronto tra i risultati dei due mesi "va tenuto conto che a settembre 2017 erano stati incassati 1.900 milioni di proventi della proroga dei diritti d’uso delle frequenze 900 e 1800 Megahertz".dell’anno in corso il fabbisogno del settore statale si è attestato sui 49.400 milioni, con unarispetto al periodo gennaio-settembre 2017.Il risultato del mese di settembre 2018, al netto del citato incasso di 1.900 milioni del mese di settembre 2017, evidenzia un aumento del fabbisogno di circa 1.900 milioni legato a maggiori pagamenti delle amministrazioni, a fronte di un moderato incremento degli incassi.In particolare - spiega il Ministero - "i prelevamenti netti dai conti di tesoreria intestati alle amministrazioni locali hanno registrato un aumento di circa 1.500 milioni, mentre quelli dell’INPS per il pagamento delle prestazioni istituzionali sono risultati in crescita per oltre 500 milioni. La spesa delle amministrazioni centrali si è attestata pressoché sugli stessi livelli dello scorso anno, nonostante la crescita della componente degli interessi sui titoli di Stato per circa 400 milioni".