Il comparto finanziario in Italia è in territorio positivo (+1,22%), exploit di Nova Re

settore finanziario italiano

indice EURO STOXX

FTSE Italia Financials

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

Fineco

Unipol

Banca Generali

mid-cap

Cattolica Assicurazioni

Banca Farmafactoring

Credem

Ftse SmallCap

Nova Re

Lventure Group

Gabetti

(Teleborsa) - Scambi in positivo per ilche segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 11.808,89 in crescita dell'1,22%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela a 380,31, dopo aver avviato la seduta a 378,21.Tra ledi Piazza Affari dell'indice finanziario, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,82%.In evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 2,55%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,8%.Tra leitaliane, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,29%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,65%.avanza dell'1,24%.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,18%.Svettache segna un importante progresso del 3,17%.Vola, con una marcata risalita del 2,62%.