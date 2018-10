L'indice dei servizi di consumo italiano in territorio positivo (+0,95%)

comparto servizi di consumo a Piazza Affari

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 26.872,21, in crescita di 254,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 380,62, dopo aver avviato la seduta a 378,21.Tra i titoli del, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,97%.Tra le azioni del, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,48%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,29%.Tra ledi Piazza Affari, vigoroso rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,44%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,09%.Su di giri(+2,33%).