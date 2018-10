L'indice del settore costruzioni italiano in territorio positivo (+0,94%), slancio per Buzzi Unicem

settore costruzioni a Milano

EURO STOXX Construction & Materials

FTSE Italia Construction & Materials

comparto costruzioni europeo

FTSE MIB

Buzzi Unicem

media capitalizzazione

Cementir

Salini Impregilo

Panariagroup

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 29.716,81 in aumento di 281,01 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue con cautela a 429,35, dopo aver avviato la seduta a 428,03.Tra i titoli del, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,49%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 1,00%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,85%.Tra ledi Piazza Affari, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,54%.