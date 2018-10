Piazza Affari corre su ricoperture. Bene il resto dell'Europa

spread

(Teleborsa) -dopo la sessione da incubo di venerdì. Il Listino milanese resta comunque. A tal proposito saranno importanti eventuali commenti espressi dalla Commissione europea a margine dell' Eurogruppo di oggi Il rimbalzo dell'azionario giova anche allo, che ripiega fino a 266 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,16%., sostenute anche dal Via libera di USA, Canada e Messico alla revisione del trattato NAFTA Sul valutario l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,161. Tra le commodities prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,44%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 73,36 dollari per barile.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,60%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,28%., bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,08% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 23.164 punti. Positivo il(+0,86%), come il FTSE Italia Star (0,8%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+4,40%),(+1,93%) e(+1,83%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,00%.Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 4,47% grazie all'attuale rally del petrolio.Vola, con una marcata risalita del 3,94%.Brilla, con un forte incremento (+3,24%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,91%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,91% in scia ad un downgrade.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,04%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+3,69%),(+2,43%),(+2,17%) e(+2,17%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,09%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,04 punti percentuali.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,46%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,43%.