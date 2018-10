Reddito di Cittadinanza, Di Maio: "L'ideale sarebbe su tessera sanitaria"

(Teleborsa) - Illancia l'idea di accreditare il sussidio di cittadinanza sul tesserino sanitario, così che le spese avvengano in Italia.Il reddito di cittadinanza "sarà messo su carta elettronica" - ha annunciato Di Maio a Quarta Repubblica su Rete4, precisando che "l'ideale sarebbe usare quello che già abbiamo, la tessera sanitaria con il chip".La scelta della carta elettronica - ha spiegato il Ministro del Lavoro - è "perché questi soldi si devono spendere presso gli esercizi commerciali italiani per far crescere l'economia e limitare al massimi le spese fuori dall'Italia". Cosi - ha detto - "".Di Maio ha, poi, precisato che il reddito di cittadinanza andrà ai "residenti da almeno 10 anni in Italia".