Si muove in territorio positivo il settore beni di consumo italiano (+2,17%), si concentrano gli acquisti su Moncler

comparto dei beni di largo consumo

indice EURO STOXX

FTSE Italia Consumer Goods

Moncler

Fiat Chrysler

Campari

media capitalizzazione

Technogym

Piaggio

De'Longhi

bassa capitalizzazione

Enervit

Elica

Doria

(Teleborsa) - Mette il turbo ilche fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'che mostra un timido +0,57%, dopo la chiusura di ieri a quota 378,27.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 2.937,4 punti dopo un inizio di giornata a quota 135.235,52.Tra le azioni più importanti dell'indice beni di consumo di Milano, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,18%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,34%.Decolla, con un importante progresso del 2,18%.Tra i titoli adel comparto beni di consumo, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,41%.In evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 2,18%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2%.Tra i titoli adell'indice beni di consumo, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,53% sui valori precedenti.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,78%.Laavanza dell'1,77%.