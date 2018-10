TerniEnergia, sottoscritto accordo per rinnovo ammortizzatori sociali

TerniEnergia

(Teleborsa) -fa sapere che è stato sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e di Arpal Umbria, l’accordo con le organizzazioni sindacali e le istituzioni per laa seguito del ritiro del procedimento di licenziamento collettivo.La società ha, infatti, richiesto di fare ricorso a percorsi di politiche attive del lavoro, finalizzati alla realizzazione del piano di recupero occupazionale del Gruppo per la durata di un anno e per 50 dipendenti, utilizzando criteri di rotazione.In particolare, le misure previste nell’accordo consentiranno a TerniEnergia notevoli economie, permettendo nel contempo di mantenere la piena continuità operativa dell’azienda, e saranno coerenti con il Piano dei Percorsi e strumenti di Politiche attive previsti per l'Area di crisi complessa di Terni e Narni.