USA, dazi su acciaio e alluminio ancora in vigore contro Messico e Canada

(Teleborsa) -che ha mandato definitivamente in pensione il NAFTA per dare il via libera allo "United States-Mexico-Canada Agreement" (USMCA)rivelando come ci siano "problemi specifici relativi all'acciaio e all'alluminio, legati alla nostra difesa nazionaleRoss ha poi sottolineato come l'amministrazione Trump potrebbe "in futuro" decidere di imporre dazi sulle auto importate negli USA, "applicando un'esenzione relativa alle attività manifatturiere in Canada e Messico". Secondo il nuovo accordo, il 40-45% del contenuto di ogni auto dovrà essere prodotto con salari orari di oltre 16 dollari.