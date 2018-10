Wall Street avvia la seduta col segno più

Dow Jones

(Teleborsa) -, che avviano la seduta col segno più.proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.929,38 punti. In frazionale progresso ilc'è attesa per il dato relativo al PMI manifatturiero.è ufficiale l'accordo di revisione del NAFTA tra Stati Uniti, Canada e Messico che hanno dato il via libera all'USMCA (United States - Canada - Mexico Agreement).per i settori(+1,43%),(+0,85%) e(+0,64%).che dopo aver annunciato un cambio al vertice, con Lawrence Culp nominato nuovo CEO , avvia la seduta in forte rialzoTra i(+1,67%),(+1,17%),(+1,13%) e(+1,03%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,91%.Al top tra i, si posizionano(+13,79%),(+1,79%) e(+1,74%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,32%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,22%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,13%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,07%.