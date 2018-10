Wall Street in rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,82%; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,53%, portandosi a 2.929,42 punti. Guadagni frazionali per il(+0,54%), come l'S&P 100 (0,6%).A dare linfa al listino americano, contribuisce la buona performance dei titoli tecnologici, ma anche la conclusione dell’accordo Usmca, che andrà a sostituire il Nafta, il patto commerciale tra Stati Uniti, Messico e Canada.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,26%),(+1,15%) e(+0,75%).del Dow Jones,(+2,83%),(+1,59%),(+1,46%) e(+1,26%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,41%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,83%.Tra i(+16,56%),(+3,77%),(+3,28%) e(+2,76%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,93%.