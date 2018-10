Banca Profilo, finalizzata fusione Dynagest in Banque Profil de Gestion SA

Banca Profilo

(Teleborsa) - E' stata approvata l’operazione di fusione per incorporazione di Dynagest SA in Banque Profil de Gestion SA (BPdG), controllata svizzera di, da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati (FINMA) ed è stata iscritta nel Registro del commercio di Ginevra.La fusione ha effetto retroattivo a partire dal 1° aprile 2018.L’operazione segue l’acquisto da parte di BPdG di azioni Dynagest e si iscrive nell’ambito del piano triennale 2017 2019, con l’obiettivo di aumentare le masse in gestione della Banca. L’operazione consentirà inoltre di rafforzare le competenze della controllata svizzera in materia di asset management istituzionale e di negoziazione di strumenti finanziari grazie al consolidamento del personale altamente qualificato di Dynagest.