Calo per il settore servizi per la finanza (-1,37%)

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 83.216,41 di 1.157,99 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per ilche si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 453,78, dopo che in principio era 454,43.Tra le azioni più importanti dell'indice servizi finanziari di Milano, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,70%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,44%.Tra le azioni del, in forte ribasso, che mostra un disastroso -5,51%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,91%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,89%.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, a picco, che presenta un pessimo -6,41%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,30%.Affonda, con un ribasso del 2,74%.