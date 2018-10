easyJet annuncia partnership con compagnia Virgin Atlantic

easyJet

(Teleborsa) -ha annunciato la partnership con la compagnia Virgin Atlantic, che, allargando così il servizio di collegamenti globali “Worldwide by easyJet”.La partnership con Virgin Atlantic, che darà ai passeggeri la possibilità di volare, per esempio, da Barcellona a Orlando o da Edimburgo a Las Vegas.che Virgin Atlantic offrirà ai passeggeri easyJet, infatti, saranno disponibili, tra le altre, Las Vegas, Antigua e Saint Lucia. Virgin Atlantic si aggiunge alle altre compagnie aeree partner del programma “Worldwide by easyJet”: Norwegian, WestJet, Thomas Cook Airlines, Corsair, La Compagnie, Aurigny e Loganair, Singapore Airlines e la sua sussidiaria low cost Scoot.“Worldwide by easyJet” nel corso del 2018, con colloqui già in corso con alcuni vettori del Medio ed Estremo Oriente. Inoltre la compagnia aerea prevede di estendere il servizio ad altri importanti hub easyJet in Europa. Nel dicembre 2017 il programma “Worldwide by easyJet” è stato esteso all’aeroporto di Milano Malpensa e da marzo 2018 comprende anche Venezia Marco Polo.