Falck Renewables, perfezionata acquisizione Energy Team

Falck Renewables

(Teleborsa) -ha perfezionato l’acquisizione, azienda leader in Italia nei servizi di controllo dei consumi e di gestione della flessibilità sui mercati elettrici., finanziati interamente con proprie risorse finanziarie, sarà soggetto ad eventuali aggiustamenti tipici per questo tipo di transazione primariamente basati sui risultati e sulla posizione finanziaria.Il pagamento effettuato in data odierna è pari al 40% ed il saldo verrà regolato per il 30% a seguito dell’aggiustamento del prezzo. Il rimanente 30% sarà depositato in escrow e rilasciato allo scadere delle obbligazioni di indennizzo a carico dei venditori.E' stato sottoscritto inoltre un patto parasociale nel quale è previsto un periodo di lock-up gravante sulle azioni dei soci di minoranza, nonché opzioni di acquisto e di vendita esercitabili trascorso un triennio dal closing e la cui valorizzazione sarà basata, tra gli altri, su EBITDA e PFN futuri.Con questa operazione Falck Renewables "mira a rafforzare l’offerta di Energy Team in un settore ad alto potenziale di crescita come quello del monitoraggio dei consumi, dell’efficienza energetica e della flessibilità per consumatori e produttori di energia. Il Piano di Sviluppo delle due aziende inoltre prevede la continuità delle attività di Energy Team con la partecipazione dell’attuale management".