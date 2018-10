FCA, vendite USA +15% a settembre. Titolo torna in positivo

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,43%, grazie ai dati sulle vendite di auto negli Stati Uniti. FCA, nel mese di settembre, ha immatricolato 199.819 nuove vetture, il 15% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta del miglior mese da 18 anni a questa parte.Nel dettaglio, le vendite del marchiosono aumentate del 14% a 83.764 unità, quelle dihanno segnato un progresso del 9% a 56.447 unità. Il marchioha registrato una salita del 41% a 1.639 vetture, mentredel 41% a 42.101 unità.Le immatricolazioni a marchiosono scese del 7% a 14.683 unità, mentre quello Fiat è calato del 46% a 1.185.A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo dellamette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 15,85 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 15,23. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 16,47.