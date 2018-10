Genova, FS conferma riapertura linee Bastioni e Sommergibile

(Teleborsa) - FS Italiane riapre da giovedì 4 ottobre nel nodo di Genova le linee ferroviarie Bastioni, che permette il collegamento con il porto di Genova, e Sommergibile che garantisce la riapertura dei collegamenti per i treni viaggiatori verso Acqui/Ovada e Busalla/Arquata Scrivia via Sampierdarena/Rivarolo.riprenderà la circolazione ferroviaria su due delle tre linee sospese al traffico dal 14 agosto, a seguito del crollo del viadotto autostradale Morandi , il cui ripristino potrà avvenire solo al termine dell’iter di messa in sicurezza/demolizione della parte spezzata del viadotto autostradale Morandi che sovrasta la linea stessa.Saranno quindi 82 i treni regionali per i collegamenti diretti via ferrovia, senza più dover cambiare mezzo di trasporto, sulle linee Genova - Acqui Terme (26 collegamenti), Genova – Rivarolo - Busalla (24 di cui 6 con capolinea a Genova Piazza Principe invece che Brignole) e Genova – Arquata – Novi Ligure (32 treni). Ripartono anche i collegamenti merci da e per il porto di Genova che saranno programmati e modulati in base alle esigenze commerciali e di disponibilità delle linee.nelle giornate di sabato e nei festivi.Per i primi sei giorni dopo la riattivazione, fino a martedì 9 ottobre, i treni percorreranno il tratto interessato dai lavori con un rallentamento di velocità a 30 km/orari che determinerà lievi allungamenti dei tempi di viaggio non previsti negli orari pubblicati.