Le banche si risollevano dai minimi. Banca Generali è best performer

(Teleborsa) - Con lo spread BTP-Bund in forte tensione ed in prossimità dei 300 punti, i titoli bancari di Piazza Affari continuano a navigare a vista, risalendo tuttavia sopra i minimi di seduta.A pesare sul comparto hanno contribuito, specie in avvio di seduta, anche i report di alcune banche d'affari Tra i player del comparto,e ilmostrano addirittura il segno positivo, segnando rispettivamente un +2% e un +0,60%. Restano indietro, invece,con cali frazionali.Sul mercato italiano continua a pagare la decisione del Governo italiano di fissare in Manovra un rapporto deficit/PIL del 2,4%