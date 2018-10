Pesante il comparto del commercio in Italia (-1,18%)

settore vendite al dettaglio

(Teleborsa) - Performance negativa per il, che segue la scia ribassista disegnata dall'Ilha aperto a 146.674,83, in discesa di 1.730,08 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilmostra un ribasso più marcato a 489,51, dopo aver avviato la seduta a 493,54.Tra le medie imprese quotate sul, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,20%.Tra ledi Piazza Affari, pressione suche perde terreno, mostrando una discesa del 2,55%.Sotto pressioneche accusa un calo dell'1,41%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,04%.