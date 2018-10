Ponte Morandi, Gemme: "Ancora in pista per la nomina a commissario per la ricostruzione"

Fincantieri

(Teleborsa) - "Ritengo di essere ancora in pista" per la nomina a commissario per la ricostruzione" del Ponte Morandi di Genova, crollato tragicamente la vigilia di Ferragosto . Lo ha detto dice all'ANSA il manager di. "So che ci stanno lavorando da sabato 29 settembre, a me l'hanno detto venerdì 28".mette a tacere così le voci che che vedevano appesa ad un filo la sua candidatura a commissario della ricostruzione del Ponte e cercavano un nuovo profilo, anche tra i ruoli istituzionali, come quello del sindaco di Genova