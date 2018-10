Seduta molto negativa per il comparto bancario a Piazza Affari (-2,44%), Banca MPS si muove verso il basso

settore bancario italiano

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 8.729,67 con una perdita di 219,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 103,82, dopo una partenza a 104,3.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 3,20%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,75%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,24%.Tra leitaliane, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,88%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,02%.In caduta libera, che affonda del 2,80%.Tra i titoli adel comparto bancario, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,82%.Calo deciso per, che segna un -1,64%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,05%.