Seduta molto negativa per il comparto immobiliare italiano (-1,89%)

indice delle società immobiliari in Italia

indice EURO STOXX

FTSE Italia Real Estate REITs

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

listino milanese

Beni Stabili

IGD

small-cap

Risanamento

Aedes

Gabetti

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 12.317 con una perdita di 232,63 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 376,64, dopo una partenza a 378,54.Tra le medie imprese quotate sul, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,13%.In rossoche evidenzia un deciso ribasso dell'1,48%.Tra ledi Milano, in forte ribassoche mostra un disastroso -3,45%.Sessione nera perche lascia sul tappeto una perdita del 3,14%.In caduta liberache affonda del 2,22%.