Alitalia, Di Maio vuole una soluzione entro fine novembre

(Teleborsa) - Il Ministro del lavoropromette di chiudere la vertenza Alitalia entro il mese di novembre.Una risposta alla pioggia di dubbi e preoccupazioni che ha letteralmente colonizzato la rassegna stampa del 3 ottobre che la società ha ricevuto dal Governo in attesa della maturazione di tempi e condizioni per definirne il futuro.Alle manifestazioni di interesse a mezzo stampa non sono seguite quelle nero su bianco, ovvero offerte adeguate al pacchetto, come hanno attestato lo scorso mese di agosto gli stessi commissari. Una operazione dai contorni simili a quella condotta dieci anni or sono dalcon la chiamata dei cosiddetti "capitani coraggiosi".Stavolta potrebbe rientrare in gioco la partecipazione statale, che potrebbe riguardare una percentuale minima solo se ci fosse un partner privato da individuare tra le aziende pubbliche in grado di sostenere l’impegno economico e finanziario.. Ecco perché alle mosse del Ministrodovranno seguire ipotesi di soluzioni concrete per avviare un processo di salvaguardia della compagnia aerea e dei dipendenti e scongiurare l'avvio di una fase di scioperi che sarebbe deleteria per la prospettiva immediata.