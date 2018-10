Emissioni auto, ok Parlamento Ue a taglio 40% entro 2030

(Teleborsa) -dal Parlamento europeo al taglio del 40% delle emissioni di CO2 per auto e furgoni entro il 2030., i deputati di Strasburgo,, hanno approvato l'obbligo per i costruttori di auto di ridurre le emissioni (40%) del proprio parco auto, contro il 45% proposto dalla Commissione europea.Fissato anche un obiettivo intermedio del 20% per il 2025.Previste inoltre sanzioni alle case che non rispettano gli obiettivi.