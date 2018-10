Il settore servizi per la finanza è in territorio positivo (+1,33%), corre Azimut

comparto dei servizi finanziari in Italia

(Teleborsa) - Scambi in positivo per ilche segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 85.092,52 in crescita dell'1,33%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilsi è mosso all'insegna della cautela a 455,8, dopo aver avviato la seduta a 454,8.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,90%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,97% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,21% sui valori precedenti.Tra le azioni del, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,73%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,69%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,63%.Tra ledi Piazza Affari, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,89%.Bene, con un rialzo dell'1,14%.