L'indice dei titoli bancari in Italia dà qualche segnale positivo (+0,41%)

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per il, che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'Ilha aperto a 9.185,23, in recupero dello 0,41%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un incremento dello 0,34% a 105,02.Tra i titoli del, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,00%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,77%.Tra i titoli adell'indice bancario, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,92% sui valori precedenti.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,68%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,50%.Tra ledi Milano, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,47% sui valori precedenti.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,91%.