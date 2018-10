L'indice del settore telecomunicazioni si muove in territorio positivo (+0,84%), andamento rialzista per Retelit

comparto telecomunicazioni in Italia

EURO STOXX Telecommunications

FTSE Italia Telecommunications

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE MIB

Telecom Italia

Ftse MidCap

Inwit

Retelit

(Teleborsa) - Andamento tonico per ilgrazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 10.402,1 con un incremento di 85,88 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 274,75, dopo aver avviato la seduta a 273,56.Tra i titoli del, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,70%.Tra le azioni del, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,04% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,71%.