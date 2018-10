Manovra, Moscovici: "Faremo rispettare le regole"

(Teleborsa) - Non si placano gli animi tra Roma e Bruxelles dopo la decisione del Governo italiano di fissare, nella prossima Legge di Bilancio, un rapporto deficit/PIL del 2,4% Dopo il botta e risposta tra il presidente Ue, Juncker e i due vicepremier Di Maio e Salvini , nel dibattito interviene anche il Commissario Ue,. "Faremo rispettare le regole", tuona. E poi aggiunge. "Una crisi tra Bruxelles e l'Italia sarebbe assurda". Dall'International Economic Forum of the Americas presso la sede OCSE di Parigi,dichiara: "In Europa abbiamo delle regole abbastanza precise, che non sono stupide e dicono che il deficit nominale deve essere contenuto, sotto al 3% e che il deficit strutturale deve migliorare".ha precisato: "La Commissione europea ha un ruolo istituzionale, iscritto nei trattati, che applica e che fa in modo assolutamente tecnico. Ci guardiamo bene dal fare ingerenze nella politica interna, non lo facciamo e non lo faremo, siamo semplicemente i guardiani dei trattati".Il commissario Ue ha sottolineato: "Non parlo di procedure di infrazione, parlare così è improprio. Ricordo semplicemente quelle che sono le regole: la Commissione Ue è incaricata dai trattati, questo è il suo ruolo, poi spetta a Consiglio Ecofin e l'Eurogruppo decidere e assicurare la sorveglianza di bilancio.Intanto, in Italia in attesa del nuovo vertice, slittato nel pomeriggio , che dovrà mettere nero su bianco ilannuncia "Nessuna marcia indietro sul 2019 con il PIL che prevediamo oltre l'1,5%. Il Premieraggiunge: "Sono misure strutturali, i mercati capiranno".E sulla Manovra,ha anche aggiunto che "sarà coraggiosa per mantenere gli impegni con gli elettori, negli anni futuri deficit e debito scenderanno". Oggi 3 ottobre anche Confindustria dice la sua e sullo sforamento del deficit mette i paletti: Va bene se porta crescita e riduzione del debito ", come affermato dal Presidente di Viale dell'Astronomia,Il ministro dell'Economiada parte sua tenta di rassicurare. Nel 2019 ci sarà " uno scostamento dagli obiettivi concordati con la Commissione europea dal precedente Governo ma ci sarà poi un graduale ridursi del deficit negli anni successivi".