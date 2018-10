Manovra, slitta ancora il vertice

(Teleborsa) -la valutazione dellafinanziaria italiana che lafarà entro la fine di ottobre, in base al documento ("draft budgetary plan") che ildovrà inviare aentro il 15 ottobre. Lo hanno precisato fonti comunitarie aGli eventuali piani di riduzione del deficit pubblico o del debito a partire dal 2020 non dovrebbero avere influenza sul parere che l'Esecutivo comunitario emetterà entro fine mese sulla Manovra per il 2019. Una prima valutazione sugli obiettivi di bilancio e le previsioni di crescita per il 2020 Bruxelles la potrebbe fare nelle sue "Previsioni economiche d'autunno" che saranno pubblicate nella seconda settimana di novembre. Per il 2021, invece, si dovrà aspettare almeno al prossimo mese di maggio, quando Bruxelles farà le "Previsioni economiche di primavera".Intanto, in Italia, slitta al pomeriggio il vertice sullaprevisto per oggi 3 ottobre tra il Premier, i due vicepremier, il Ministro dell'economiae il Ministro degli EsteriLa prosecuzione dei lavori sulla definizione della Nota di aggiornamento al) e sulla Manovra dopo l'incontro di ieri 2 ottobre in mattinata, poi all'ora di pranzo e ora sembra sia slittato nel pomeriggio.