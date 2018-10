Corte Conti Ue punta il dito su inefficienze finanziamenti Alta Velocità europea

(Teleborsa) - I finanziamenti europei per lovengono utilizzati in modo inefficiente e inefficace. Le conclusioni dellasono alla base dell'interrogazione alla Commissione europea di, del, che sottolinea come tra il 2000 e il 2017 siano statiIl valore aggiunto europeo non è stato quasi mai preso in considerazione come criterio per effettuare tali spese né tantomeno gli obiettivi delle. Inoltre la maggior parte dei finanziamenti europei èe la rete ferroviaria spagnola ad Alta velocitàPer questo motivo l'europarlamentare chiede di chiarire "in che modo la Commissione si conformerà alle raccomandazioni della relazione della Corte dei Conti UE, come garantirà che i futuri investimenti nelle linee ad alta velocità creino ve soprattutto se la Commissione presenterà una proposta per rendere obbligatorie, per i Paesi membri, le analisi costi-benefici prima che venga presentata una domanda di finanziamento UE per i progetti infrastrutturali".