FS Italiane al Salone della CSR declina la sostenibilità nell'operatività delle ferrovie

(Teleborsa) - Anche quest'anno il, organizzato annualmente dall', ha offerto ampi spunti di riflessione agli intervenuti.La sesta edizione quest'anno, sul tema “Le rotte della sostenibilità”, ha programmato una serie di seminari su queste problematiche, fra cui quello su. Al dibattito hanno partecipato i rappresentanti diriserva al tema della sostenibilità una grandissima attenzione. Lo ha confermato il, in una intervista rilasciata a Teleborsa., ha affermato Onesti, aggiungendo che questo "significa sposare una, che pone, la sua dignità, il suo benessere in tutte le sue manifestazioni". "Questo - ha aggiunto - ha anche un".Onesti riferendosi poi alla, a cui anche il gruppo FS ha preso parte, ha spiegato "questa campagna che facciamo ogni anno a Natale è proprio rivolta ache poi destiniamo a". Poi, ha aggiunto che l'iniziativa significa proprio questo: "assumere una logica di non spreco, di rispettare le risorse e di far si che, attraverso un piccolo contributo che danno i nostri viaggiatori sui treni riusciamo a raccogliere dei contributi anche mediante una tavoletta di cioccolato, che è stata offerta dal gruppo- Perugina".hanno aderito a questa iniziativa perdelle persone", ha aggiunto il Presidente di Trenitalia, sottolineando che con questa campagna sono stati, ha precisato il manager, affermando che questo concetto "deve entrare proprio nel DNA" e che ilè aiutato anche dal fatto di "avere un'anima totalmente pubblica" e porsi comeper tutte le imprese che sposano questo concetto di CSR."Il modello lo vediamo anche a livello di, anche a livello delche noi mettiamo vicino alle, che non sono viaggiatori, ma l'esperienza di viaggio in toto viene modificata, con tutte le attenzioni e preoccupazioni, per far sì che una persona giunga a destinazione nel miglior modo possibile", ha spiegato Onesti."Quindi, sia aisia alle persone interne, che sono le nostree si recupera molto il concetto di dignità e di benessere del lavoro all'interno della compagine aziendale", ha sottolineato il numero uno di Trenitalia.ha detto Onesti, ricordando i, il Jazz e soprattutto il Pop e Rock. "Arriviamo a dei, treni che si riciclano al 95%, è impressionante", ha detto."Noi non vogliamo lasciare eredità negative, ma vogliamo lasciare eredità positive alle future generazioni, far sì che il concetto di sostenibilità venga vissuto pienamente ad ogni livello della nostra organizzazione".