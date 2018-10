Il comparto chimico italiano regge alla pressione ribassista (+0,55%), lieve rialzo per SOL

indice del settore chimico

EURO STOXX Chemicals

FTSE Italia Chemicals

settore Chimico europeo

media capitalizzazione

SOL

(Teleborsa) - Sostanziale tenuta per l'che ha mostrato piccoli spunti positivi ,rispetto a un andamento pessimo dell'che si è mosso in pesante ribasso.Ilha aperto a 19.196,4, in recupero dello 0,55% rispetto ai livelli della vigilia, mentre ilsegna un forte calo dell'1,82% a 1.076,71.Tra i titoli adell'indice chimico, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,95%.