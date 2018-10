Il comparto finanziario in Italia in frazionale rialzo (+0,51%)

Settore finanziario italiano

indice EURO STOXX

FTSE Italia Financials

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

listino principale

Banco BPM

Generali Assicurazioni

Poste Italiane

media capitalizzazione

Banca MPS

Cattolica Assicurazioni

Credem

bassa capitalizzazione

Tecnoinvestimenti

Gequity

Banca Carige

(Teleborsa) - Ilmostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte condizionano l'Ilha aperto a 11.670,6, in crescita dello 0,51% rispetto a ieri, mentre l'mostra una leggera flessione dello 0,60% a 376,4.Nel, seduta positiva per, che avanza bene del 2,00%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,33%.Buona performance per, che cresce dell'1,19%.Tra i titoli adell'indice finanziario, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,36%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,17%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,07%.Tra i titoli adel comparto finanziario, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,01%.Vola, con una marcata risalita del 2,59%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,67%.