Il Presidente del Ghana Akufo-Addo incontra l’AD di ENI Descalzi

(Teleborsa) - Ile l'si sono incontrati ieri ad AccraL'incontro è stato l'occasione per discutere le attività operative del gruppo italiano nel paese, ed il ruolo di primo piano che il Ghana può svolgere nella partnership che ENI ha recentemente siglato con UNDP per lo sviluppo di energie rinnovabili, efficienza energetica, riforestazione e iniziative di clean cooking in Africa.La partnership mira al raggiungimento degli(SDG) e in particolare dell'SDG 7 per l’accesso all’energia sostenibile e pulita, SDG 13 per combattere il cambiamento climatico, e SDG 15 per l’uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, mettendo a fattor comune le competenze, la capacità di innovare e le reti sul territorio di UNDP ed ENI.. L'investimento da 7 miliardi di dollari nel progetto integrato OCTP mostra l’impegno di Eni nel garantire forniture a lungo termine di gas per il mercato domestico. OCTP fornirà al Paese volumi di gas stabili, sicuri, affidabili ed economici, che potranno alimentare le centrali elettriche del Ghana per oltre 20 anni. L'uso di gas domestico consentirà di limitare l'utilizzo di combustibile liquido, riducendo del 30% le emissioni di CO2, e di tagliare l'importazione di altro gas più costoso, e la cui intera catena di valore si trova al di fuori del paese.