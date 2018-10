Mutui, in crescita a settembre richieste e importo medio

(Teleborsa) - Le richieste per nuovi mutui e surroghe da parte delle famiglie italiane, confermano il trend in ripresa, a settembre, facendo segnare un +5,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.L'importo medio richiesto, si è attestato a 127.359 euro, con un +3,1% rispetto al corrispondente mese del 2017, confermando la ripresa in atto nell'ultimo trimestre dell’anno, dopo i primi 6 mesi sostanzialmente piatti.E' quanto emerge dal Sistema di Informazioni Creditizie disecondo cui, sempre a settembre, il numero maggiore di richieste si concentra ancora nella fascia di importo compreso tra 100.001 e 150.000 euro, con il 29,6% del totale delle richieste (+0,2 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2017).Nel complesso, meno di un quarto delle richieste di mutuo supera i 150.000 euro, coerentemente con l’attuale scenario di mercato in cui i prezzi di compravendita degli immobili residenziali stentano a riprendere vigore.