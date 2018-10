Piazza Affari piatta. Spread sotto 280 punti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza debole per le principali borse europee con gli investitori in attesa di novità sul tema deimentre il Governo è al lavoro sul DEF L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Gli investitori iniziano ad ipotizzare un'accelerazione nel ritmo di rialzo dei tassi, negli Stati Uniti, complici i toni da falco utilizzati dal, che ha parlato di "solido outlook" della crescita statunitense. Sul fronte macro, gli addetti ai lavori guardano ai segnali di forza dell’economia americana, in attesa del Job Report di settembre in uscita domani.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.198,3 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,29%.Scende lo, attestandosi a 276 punti base, con un calo di 7 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,29%., chiusa ieri per festivitàà, resta incollata sui livelli della vigilia. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,26%. Debole anche, con un calo dello 0,31%., che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 20.723 punti.A livello settoriale,(+0,66%),(+0,59%) e(+0,56%) in buona luce sul listino milanese. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,04%),(-0,66%) e(-0,64%).di Piazza Affari, si collocano le banche, come, che vanta un progresso dello 0,97%. Tonica, che registra una plusvalenza dello 0,78%. Bene inoltre, +0,71% e, +0,62%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, -2,59%, fanalino di coda nel FTSE MIB.Vendite anche su, che registra un ribasso dell'1,27%.Fuori dal principale paniere, attenzione alla coppia(-5,19%) -(+17,77%) dopo che la prima ha annunciato di valutare opportunità di crescita e guarda anche al general contractor italiano Al Top tra le azioni italiane a(+2,60%),(+2,17%),(+1,52%) e(+1,26%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,98%.