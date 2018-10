Prevalgono le vendite per l'indice delle società High Tech italiane (-1,09%)

comparto tecnologico a Milano

EURO STOXX Technology

FTSE Italia Technology

indice tecnologico dell'Area Euro

STMicroelectronics

Ftse MidCap

Reply

small-cap

Eems

Eurotech

Sesa

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo il, che è peggiore dell'Ilha aperto a quota 61.721,35 in calo dell'1,09%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 520,26, in prossimità della chiusura di ieri.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,13% sui valori precedenti.Tra le azioni del, composto ribasso per, in flessione dell'1,39% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,32%.Affonda, con un ribasso del 2,50%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,65%.