Reddito di cittadinanza, scontro sui numeri tra Lega e M5S

(Teleborsa) - Otto o dieci miliardi per il reddito di cittadinanza? E' scontro trache all'indomani del nuovo vertice di Governo che ha sancito l'intesa sul DEF pronto ad approdare in Parlamento , non sembrano avere le idee chiare sui numeri.non ha dubbi 10 sono i miliardi per il reddito di cittadinanza, madice: "no sono 8". Nella querelle, è intervenuto anche il sottosegretario agli Affari regionali, del M5S. "Ho qua davanti la tabella delle cifre aggiornata e, d'accordo con i nostri partner di Governo, abbiamo stanziato 9 miliardi più uno per il reddito di cittadinanza", ha spiegato a Mattino Cinque rispondendo al vicepremier leghista.dei due vicepremier, fontiribadiscono che per ille risorse sono pari a 10 miliardi: 9 per il reddito e 1 per i centri per l'impiego.